Москва, , 09:18 — REGNUM

Административное дело по факту недопуска на рейс авиакомпании «Победа» пассажирки из-за превышения размера ручной клади возбуждено управлением Роспотребнадзора по г. Москва, сообщает 24 августа пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор Rospotrebnadzor.ru

По данным пресс-службы, в настоящее время ведомством изучаются обстоятельства произошедшего и принимаются меры по защите интересов пострадавшей пассажирки, причиной недопуска на рейс которой стало превышение установленного размера ручной клади.

Также в сообщении отмечается, что административное расследование будет возбуждено «по факту оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, административная ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ»)», и что ведомство даст оценку «обстоятельств своевременного доведения до потребителя информации о норме провоза ручной клади, включая провоз дополнительных вещей за провоз которых авиаперевозчик не вправе взымать дополнительную плату».

Кроме этого в сообщении ведомства отмечается, что, хотя авиаперевозчик самостоятельно определяет правила перевозки багажа и ручной клади, однако они не должны противоречить правилам федеральным и эта информация должна доводиться о потребителя своевременно.

«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой», — говорится в сообщении и подчеркивается, что нарушение прав потребителя является административным правонарушением, за которое полагается штраф, а потребитель вправе рассчитывать на компенсацию убытков и возмещение морального вреда.

Отметим, ранее, 21 августа, пассажирка авиарейса компании «Победа», собиравшаяся вылететь на похороны родственника в Чебоксары, не была допущена на борт самолета. Ей было предложено извлечь из сумки крупногабаритные вещи, а когда в это время закончилась посадка на самолет, её не пустили на борт. Видео инцидента распространилось в соцсетях.