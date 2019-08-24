Тамбов, , 08:52 — REGNUM

В дорожно-транспортном происшествии в городе Скопине Рязанской области погиб заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.

Сообщается, что Ануфриев был сбит проезжающим автомобилем. В администрации Тамбова Ануфриев отвечал за вопросы экономики. Он работал там с 2017 года.

В Управлении МВД по Рязанской области уточнили, что в утренние часы 24 августа в городе Скопине был сбит автомобилем мужчина. Он переходил автодорогу в неположенном месте на 266-м километре трассы М-6.

Обстоятельства ДТП уточняются.