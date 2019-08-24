Жуковский, Московская область, , 08:28 — REGNUM

В подмосковном Жуковском начали демонтаж аварийно севшего на кукурузном поле пассажирского самолета Airbus А321.

Ожидается, что в ночь на 26 августа самолет будет полностью вывезен с кукурузного поля. Фюзеляж лайнера режут гидравлическими ножницами. Крылья, кабина и хвост уже отрезаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетел из аэропорта Жуковского и взял курс на Симферополь. Однако сразу после взлета самолет столкнулся со стаей птиц и у него отказали оба двигателя.

Пилот принял решение совершить аварийную посадку на кукурузное поле. Посадка была жесткой, но все кто был на борту остались живы.