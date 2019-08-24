Бодрум, Турция, , 07:51 — REGNUM

Девочку, пострадавшую в турецком отеле, осмотрели российские врачи. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.

Медики пояснили, что турецкие коллеги допустили их к ребёнку лишь во второй половине дня пятницы, сославшись на технические и организационные трудности. Российскими специалистами из Санкт-Петербурга совместно с турецкими врачами была проведена коррекция, в результате чего отмечается улучшение состояния ребёнка.

По словам врачей-реаниматологов, в настоящее время у пострадавшей снизился пульс и увеличилось артериальное давление.

Кроме того, российским врачам удалось убедить своих коллег из Турции в проведении компьютерной томографии. До этого турецкие медики утверждали, что ребёнок нетранспортабелен.

По информации российского посольства в Анкаре, представители страховой компании, клиентами которой является семья пострадавшего ребёнка, подтвердили, что данный случай является страховым. Все расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены по условиям страхового договора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании турецкой полицией владельца отеля и техника, отвечающего за бассейн в отеле Бодрума, где пострадала 12-летняя девочка из России.

Напомним, несчастный случай произошёл 18 августа. Девочку, купавшуюся в бассейне, затянуло в трубу. Ребёнка смогли вытащить из воды только через пять минут. В настоящее время пострадавшая находится в состоянии глубокой комы.

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