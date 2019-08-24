Пекин, , 06:53 — REGNUM

Одиннадцатый по счеты в этом году тайфун обрушится на юго-восток Тайваня и двинется на северо-запад страны, сообщает 24 августа агентство Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.

Сильный ветер с ливнями следует ожидать на Тайване и в провинциях Фуцзянь, Чжэчзян, Гуадон, Шаньси, Сычуань и Юньнань.

Ливневые дожди (осадки до 60 мм в час) могут вызвать серьезные паводки. Синоптики рекомендуют региональным властям отказать от мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, обильные дожди над территорией КНР уже вызвали масштабные затопления. Так на юго-западе страны жертвами разгула стихии стали не менее 10 человек. Еще 27 числятся пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами ливней в китайской Сычуани стали уже 10 человек, 27 пропали