Париж, , 05:04 — REGNUM

Французская полиция задержала 17 участников демонстраций против саммита «большой семерки» в городе Уррюнь, сообщает Linternaute.

Сообщается, что столкновения между протестующими и полицейскими произошли недалеко от лагеря антиглобалистов. В результате попадания фейерверка, запущенного протестующими, пострадали четыре сотрудника полиции. Полиции удалось остановить беспорядки на улице, арестованы 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 пройдет 24−26 августа в городе Биаррице во Франции. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился, что саммит является «продуктивным времяпрепровождением». Тем не менее, американский лидер посетит саммит «большой семерки», где у него запланированы встречи с лидерами Германии, Франции, Канады, Японии и Индии.