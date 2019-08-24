Ростов-на-Дону, , 04:50 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись на Западном мосту в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ Ростовской области.

По предварительной версии, водитель Ford Fusion не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «УАЗ Патриот». В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Кавказ» в Армавире. В результате ДТП погибли четыре человека.

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