Екатеринбург, , 04:57 — REGNUM

Совершивший экстренную посадку в Сочи пассажирский самолёт Airbus 320 ранее прошло все необходимые проверки. Об этом сообщает Интерфакс.

Самолёт принадлежит уральской компании «Уральские авиалинии» — именно она владела самолётом А321, который героически посадили в Подмосковье.

Глава компании Сергей Скуратов подтвердил инцидент в аэропорту и заверил журналистов, что авиасудно прошло установленные регламентом проверки.

Самолёт летел из Тель-Авива в Сочи. У самолёта возникла неисправновсть гидравлики левого основного колеса: разрушилась стойка. Впрочем, при посадке никто из пассажиров (160 человек) не пострадал.

Напомним, 15 августа в подмосковных кукурузных полях сел самолёт А321. В двигатели авиасудна попали птицы, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку. Пилоты самолёта удостоены звания Героев России, остальная часть экипажа — орденов Мужества.

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