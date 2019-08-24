Мадрид, , 04:08 — REGNUM

Третий смертельный случай заболевания листериозом был зафиксирован в Испании, сообщает газета ABC со ссылкой на представителя местного управления здравоохранения.

Сообщается, что третьей жертвой вспышки листериоза стал 72-летний мужчина из Андалусии. Он поступил в больницу с подозрениями на листериоз 10 августа. Позднее, результаты анализов подтвердили наличие заболевания. Отмечалось, что у погибшего также была терминальная стадия рака поджелудочной железы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Испании была зафиксирована вспышка инфекции листериоза. По последним данным, число пострадавших от инфекции составляет несколько сотен человек. 23 августа испанский минздрав обратился к Всемирной организации здравоохранения и призвал предпринять все необходимые меры предосторожности.

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