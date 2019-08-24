Нью-Йорк, США, , 03:28 — REGNUM

В результате падения лифта погиб 30-летний житель американского Нью-Йорка, передает телеканал ABC News.

Сообщается, что утром 22 августа 30-летний Сэмуэл Чарльз Вайсбрен выходил из лифта, однако лифт неожиданно сорвался. Мужчина оказался зажат между лифтом и стеной шахты. От полученных ранений он скончался на месте. Сотрудники спасательных служб позднее вытащили из лифта троих человек, которые оставались в лифте на момент трагедии. Жители дома отмечают, что с лифтом в здании постоянно возникали проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Курске сотрудник компании «Ростелеком» погиб, сорвавшись в шахту лифта. Сообщается, что мужчина прибыл в дом на вызов, однако застрял в лифте между этажами. Он не стал ждать, когда его вызволят, и решил выбраться самостоятельно. Предположительно, это и стало причиной гибели мужчины.

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