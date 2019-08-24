Иерусалим, , 03:10 — REGNUM

В результате столкновений с военнослужащими армии Израиля в секторе Газа пострадали 122 палестинца, сообщает агентство Maan со ссылкой на источник в минздраве анклава Ашраф аль-Кидра.

Сообщается, что несколько сотен житель Газы вышли на «Марш возвращения» и направились к израильской границе. В ответ военные Израиля открыли огонь по демонстрантам и применяли слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 122 человека, у более чем 50 человек были зафиксированы огнестрельные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между израильскими полицейскими и мусульманами. В результате потасовки пострадали не менее 14 представителей арабо-мусульманской общины и четверо сотрудников израильской полиции.

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