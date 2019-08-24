Орландо, США, , 02:27 — REGNUM

Жителя американского города Клируотер (штат Флорида) арестован полицией после обыска, в ходе которого у него были обнаружены таблетки экстази в форме лица президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox 35.

Сообщается, что полиция прибыла в дом 23-летнего Брендана Тимоти Долан-Кинга после сообщений о передозировке наркотиками. В ходе обыска полиция обнаружила наркотики, среди которых были таблетки в форме лица Дональда Трампа. Экспертиза подтвердила, что таблетки содержат наркотические вещества. Долан-Кингу предъявили обвинения за хранение наркотиков. Отмечается, что на момент ареста он уже был приговорен к 18 месяцам условно.

Телеканал также отмечает, что это не первый случай, когда полиция находит наркотики в форме Дональда Трампа. Так, в 2018 году, сотрудники полиции штата Индиана обнаружили при обыске желтые наркотические таблетки в виде головы американского президента.