Сакраменто, США, , 02:04 — REGNUM

Поезд легкого метро сошел с рельсов в американском городе Сакраменто (штат Калифорния), сообщает пресс-служба городского пожарного департамента на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что в результате аварии пострадали 27 человек. Из них 13 пострадавших были госпитализированы. Остальным оказали медпомощь на месте. В настоящее время причина схода поезда с рельсов неизвестно, причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники транспортной полиции города.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Пермском крае с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда. Жертв и пострадавших не было. В настоящее время проводится проверка произошедшего.