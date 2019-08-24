Джакарта, , 02:02 — REGNUM

Причиной гибели по меньшей мере четырех человек стал пожар на пассажирском судне KM Santika Nusantara, произошедший у берегов центральной части Индонезии, сообщает 24 августа агентство Xinhua.

Сообщается, что в момент возникновения пожара на судне находилось порядка 111 человек. Около 90 из них было спасено, прибывший к месту горения спасательной командой. 23 человека были объявлены пропавшими без вести.

К настоящему моменту найдены тела четырех погибших. Поиски остальных 19 человек продолжаются.

Пока не известно, что могло стать причиной возгорания. Эксперты расследуют причины и обстоятельства происшествия.