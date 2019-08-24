Львов, Украина, , 01:42 — REGNUM

Обстоятельства ДТП, при котором служебный автомобиль полиции Львова покалечил двух пешеходов на зебре, расследуются Государственным бюро расследования (ГБР) Украины. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 23 августа.

«23 августа 2019 года около 14:40 экипаж полиции на служебном автомобиле марки Mitsubishi Outlander совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть улицы», — говорится в сообщении пресс-службы территориального управления ГБР.

Обе пострадавшие с ранениями средней степени тяжести доставлены в больницу. В настоящее время расследованием обстоятельств ДТП занимается прокуратура.