Ижевск, , 23:36 — REGNUM

Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Ижевске. Об этом 23 августа сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ходе проверки планируется установить соблюдение перевозчиком правил дорожного движения, по её результатам будет приняты меры надзорного реагирования.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Ижевске автобус НефАЗ, следовавший по городскому маршруту №21, столкнулся с опорой воздушного трубопровода, в результате чего пострадали около 20 человек.

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