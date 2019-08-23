Мегион, Югра, , 22:57 — REGNUM

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома произошло вечером 23 августа в городе Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, во время проведения ремонтных работ обрушилась часть конструкций дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что из здания были эвакуированы около 70 человек. В ходе осмотра дома специалисты установили, что угрозы для безопасности людей нет, и всем жильцам было разрешено вернуться в квартиры.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что во время работ по капитальному ремонту крыши здания частично обрушился парапет, в результате чего оказались повреждены несколько припаркованных возле дома автомобилей.

Подробности инцидента в настоящее время уточняются.