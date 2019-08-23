Кронштадт, Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM

Трагическое стечение обстоятельств привело к гибели очень пожилого человека и травмам еще троих людей, ехавших в автомобиле BMW по Кольцевой автодороге Петербурга. ДТП произошло 23 августа в 19:20 мск в Кронштадтском районе мегаполиса.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на пятом километре внешнего кольца КАД с пикапа Mitsubishi L200 на проезжую часть сорвало кунг.

Водитель двигавшегося следом автомобиля BMW, уклоняясь от столкновения с кунгом, столкнулся с двигавшимся в соседнем ряду грузовиком Volvo.

Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести. Ее пассажир, 91-летний мужчина, скончался на месте. Находившаяся рядом 90-летняя женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии

Пострадала также девочка из BMW. Ребенок 2010 года рождения получил лёгкие травмы.

«По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции.

«Хозяин кунга в пятистах метрах от ДТП стоит и трясётся. «Скорая» прибыла примерно через 5 минут! К БМВ спасатели примчались на мотоцикле», — рассказывают очевидцы в соцсети.

Напомним, сегодня петербуржцев и гостей города, в том числе автомобилистов, предупреждали о сильном ветре.

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