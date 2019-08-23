Махачкала, , 20:50 — REGNUM

В Дагестане при камнепаде погибли три человека, а не два, как сообщалось ранее. По данным МВД, погибшие — муж с женой и 10-летний ребенок. Еще один ребенок 15 лет находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет РИА Дагестан.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону, камнепад произошёл в районе дороги в селе Сильди Цумадинского района. В результате природного явления автомашина ВАЗ 2107 упала в обрыв, высота которого составляет около 500 метров. На место происшествия направлены четыре сотрудника главного управления МЧС России по РД.

В спасательном ведомстве подтвердили, что имеются пострадавшие, но их количество не уточняется, как и состояние их здоровья. Происшествие произошло около 18:00 23 августа.

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