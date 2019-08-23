Краснодар, 23 августа 2019, 19:57 — REGNUM
Не менее 30 человек участвовали в перестрелке в Краснодаре в ночь на 21 августа, об этом 23 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Как установлено, на улице Ставропольской между группой граждан произошёл конфликт, в этот момент на месте ЧП находились не менее 30 человек.
На данный момент следователем задержаны четверо участников конфликта. У одного из подозреваемых было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье. Трое задержанных отправлены под арест.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 августа в Краснодаре на улице Ставропольской в результате конфликта между несколькими мужчинами началась перестрелка. От полученных ранений погиб приезжий из Дагестана. СКР возбудил и расследует дело по статье о хулигантсве и убийстве.
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