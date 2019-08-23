Армавир, Краснодарский край, 23 августа 2019, 19:53 — REGNUM
В Краснодарском крае в результат дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кубани.
ДТП произошло около 18:20 по московскому времени в Армавире, в районе поселка Заветного на федеральной автодороге «Кавказ».
Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.