Армавир, Краснодарский край, , 19:53 — REGNUM

В Краснодарском крае в результат дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кубани.

ДТП произошло около 18:20 по московскому времени в Армавире, в районе поселка Заветного на федеральной автодороге «Кавказ».

Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.