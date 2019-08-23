Ижевск, , 19:31 — REGNUM

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного пассажирского автобуса в Ижевске, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с опорой воздушного трубопровода.

Сообщается, что в салоне автобуса в момент аварии находились 30 пассажиров, половина из них получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что к ликвидации последствий аварии привлечены пожарно-спасательные подразделения.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.