Ижевск, 23 августа 2019, 19:31 — REGNUM
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного пассажирского автобуса в Ижевске, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с опорой воздушного трубопровода.
Сообщается, что в салоне автобуса в момент аварии находились 30 пассажиров, половина из них получили травмы различной степени тяжести.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что к ликвидации последствий аварии привлечены пожарно-спасательные подразделения.
Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.