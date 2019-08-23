Ставрополь, , 19:26 — REGNUM

В Ставропольском крае горит лес на территории 05, гектара в Грачевском районе. Вначале произошло возгорание сухой травы на территории 500 кв. м. После этого огонь перекинулся на лесной массив, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе управления МЧС по региону.

Пожар угрожает жителям населенного пункта Бешпагир, который находится в непосредственной близости.

«В случае неблагоприятного развития событий будем решать вопрос об эвакуации жителей близлежащих улиц», — написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

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