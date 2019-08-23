Цхинвал, , 17:56 — REGNUM

22 августа на участке госграницы Южной Осетии и Грузии в окрестностях населенного пункта Арцеу Цхинвальского района пограничными службами за нарушение режима границы был задержан гражданин Грузии, сообщает пресс-служба комитета госбезопасности Южной Осетии.

Личность задержанного установлена. Так как задержанный имеет проблемы со здоровьем, пограничной службой КГБ было принято решение передать нарушителя грузинской стороне без штрафных санкций.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что 20 августа на юго-восточной окраине Цхинвала за нарушение режима государственной границы Южной Осетии пограничным нарядом был задержан гражданин Грузии. Нарушитель был привлечен к административной ответственности. 17 августа за нарушение госграницы в Южной Осетии были задержаны восемь граждан Грузии. 20 августа задержанные заплатили штраф и были переданы грузинским властям. 13 августа на участке границы Южной Осетии и Грузии неподалеку от населенного пункта Арцеу Цхинвальского района Южной Осетии за нарушение госграницы пограничным нарядом был задержан гражданин Грузии, ввиду проблем со здоровьем был передан 14 августа грузинской стороне без штрафных санкций.

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