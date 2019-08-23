Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:47 — REGNUM

На Ямале в ходе расследования уголовного дела в отношении юноши, который подозревается в наркоторговле, выявлены эпизоды вовлечения им несовершеннолетних в употребление наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в Ноябрьске 14 августа 2019 года подросток вместе с 27-летним местным жителем оборудовали несколько тайников, где разместили наркотики. Однако были пойманы полицейскими. Против них возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере.

В ходе расследования выяснилось, что подросток, помимо сбыта, вовлекал сверстников в употребление наркотиков. Таким образом он приобретал клиентов.

В настоящее время следствием выявляются новые эпизоды по делу.