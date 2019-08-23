Кологрив, Костромская область, , 17:26 — REGNUM

Энергетики устранили повреждения на электросетях в Кологривском районе Костромской области, где накануне ураган оставил без света несколько районов, — сообщает Smi44.

Шквалистые порывы ветра валили деревья, при падении те обрывали провода. На помощь местным энергетикам приехали коллеги из соседних районов. Сейчас энергоснабжение восстановлено.

Осталось починить крыши. 16 жилых домов были повреждены.

Сегодня на месте работали сотрудники Департамента региональной безопасности и ГУ МЧС России по Костромской области.