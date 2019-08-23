Северодвинск, Архангельская область, , 17:14 — REGNUM

Северодвинские власти уже несколько дней не могут справиться с возгоранием на местной свалке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, для ликвидации пожара на полигон отправлена дополнительная тяжелая техника.

«Сейчас работает три бульдозера, два из них нам предоставили сторонние организации, и шесть самосвалов, которые завозят грунт», — заявил директор «Спецавтохозяйство» Артём Фокин.

Для ликвидации очага используется метод изоляции грунтом. Тем самым перекрывается доступ кислорода к очагу, и процесс тления прекращаются. Выбор данной технологии был сделан после консультации с пожарными и Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Добавим, что северодвинский полигон эксплуатируется с 1967 года и возгорания на нем случаются регулярно.