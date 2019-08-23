Москва, , 16:51 — REGNUM

Предварительное слушание по делу в отношении блогера Владислава Синицы пройдёт в закрытом режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«Назначенное на 26 августа 2019 года в 14:00 предварительное слушание дела в отношении Синицы В. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», ч. 2, ст. 282 УК РФ, будет проходить в закрытом судебном заседании в силу ст. 234 УПК РФ», — отметил представитель суда.

СМИ и наблюдатели не будут допущены в зал судебного заседания, если они не являются участниками процесса. В то же время «на открытых судебных заседаниях» представителям прессы обещают предоставить возможность сделать протокольную съемку и присутствовать на оглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, по версии следствия, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают правоохранители, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

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