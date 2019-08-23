Ишим, Тюменская область, , 16:39 — REGNUM

В Тюменской области рассмотрят в суде дело начинающего врача, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что молодой врач, с годовым стажем работы, дежурил в ночь с 5 на 6 сентября 2018 года в приёмном покое больницы Ишима. Ночью в отделение был доставлен 39-летний мужчина с высокой температурой и с жалобами на боли в горле из-за попадания инородного тела. Врач не назначил пациенту необходимое обследование, а также осмотр оториноларингологом и отпустил домой. Утром пациент был доставлен в больницу вновь, в тяжёлом состоянии. Больной вскоре скончался.

Начинающий, 25-летний врач сейчас обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Судебно-медицинская экспертиза указывает на вину медика, сообщают в СУ СКР по Тюменской области.

В настоящее время уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.