Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении третьего полицейского, обвиняемого в изнасиловании 22-летней гражданки. Он отправится в следственный изолятор до 19 октября.

Ранее по данному делу была избрана мера пресечения в отношении ещё двух сотрудников полиции. Один из них отправился в СИЗО, второй — под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, под следствие попали трое сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД по Екатеринбургу, которым 22 августа предъявили обвинение в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении 22-летней гражданки.

По версии следствия, преступление произошло 18 августа в служебной машине ППС возле одного из домов по улице Чайковского.

Напомним, что для проверки информации о свершении тяжкого насильственного преступления полицейскими из Москвы в Екатеринбург прибыли сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России.

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