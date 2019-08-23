Саратов, , 16:29 — REGNUM

В Саратовской области вынесен приговор в отношении двух граждан Азербайджана за незаконное пересечение государственной границы России. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год каждому, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Саратовской области. Приговор суда вступил в законную силу.

Мужчины были задержаны в 2018 году при попытке незаконного пересечения государственной границы в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся УФСБ России по Саратовской области и Пограничным Управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

Они оба были ранее судимы за совершение тяжких преступлений на территории России, в связи с чем в отношении них действовал запрет на въезд в РФ.

В ходе следствия установлено, что целью незаконного пересечения иностранными гражданами государственной границы являлось продолжение преступной деятельности на территории РФ.

Саратовское управление ФСБ также обращает внимание жителей приграничных районов области на необходимость проявления бдительности при обнаружении подозрительных незнакомых лиц на территории своих населенных пунктов и в окрестностях и просит обращаться в органы полиции и пограничной службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бурятии вынесен приговор двум северокорейским гражданам, пытавшихся незаконно пересечь российскую границу.

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