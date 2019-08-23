Тверь, 23 августа 2019, 16:04 — REGNUM
В Тверской области медведь убил 12 лошадей, принадлежащих депутату Государственной думы РФ Сергею Веремеенко. Об этом он сам написал на своей странице в Instagram.
https://www.instagram.com/p/B1eel0rF6Lq/
Лошади содержались в угодьях в Кашинском районе. При этом, как добавил депутат, медведи и раньше заходили, но до этого от их лап гибли не более двух лошадей за лето, в этом году — уже 15.
Как сообщало ИА REGNUM, необычно много случаев выхода медведей к людям этим летом фиксируют на Камчатке. Местные жители считают, что причиной этому — дефицит рыбы в водоемах после того, как она вся была выловлена крупными компаниями