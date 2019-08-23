Днепропетровск, Украина, , 16:10 — REGNUM

В Днепропетровске (переименован в Днепр) патрульные остановили автомобиль, в багажнике которого нашли мужчину. Об этом сообщил 23 августа ресурс «Информатор».

Машину остановили около часа ночи на одной из улиц города из-за нарушения правил дорожного движения. Во время проверки документов водитель заметно нервничал. Кроме него в салоне находились два пассажира.

После того, как патрульные потребовали открыть багажник, пассажиры разбежались в разные стороны.

В багажнике правоохранители нашли 38-летнего мужчину, рядом с которым были предметы, похожие на пистолет и гранату. Мужчину доставили в отделение, но он отказался рассказывать, что с ним произошло.

Полицейские ищут пассажиров автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировограде (переименован в Кропивницкий) был застрелен адвокат Александр Иванов, ещё один человек получил ранения. Убийцы скрылись на автомобиле, их разыскивает полиция.

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