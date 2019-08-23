Чебоксары, , 15:51 — REGNUM

В Чувашии завершились судебные разбирательства по делу о мошенничестве на 273 млн рублей. Перед судом предстал второй фигурант уголовного дела, находившийся в розыске шесть лет. Суд назначил один год лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Приговор выслушала бывший генеральный директор ООО «РЖДС-регион», которую считают соучастницей ранее осуждённого за мошенничество экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон». Согласно материалам дела, они были сообщниками.

«Следствием и судом установлено, что в июне 2006 года осуждённая по предварительному сговору путём совершения заведомо невыгодных сделок вывела через ряд фирм-посредников из ЗАО «Промтрактор-Вагон» 273 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Следствием установлено, что на полученные средства злоумышленники приобрели вновь выпущенные акции «Промтрактор-Вагона» через другую подконтрольную фирму.

Калининский районный суд Чебоксар признал второго фигуранта уголовного дела виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ей назначен один год лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году экс-председатель совета директоров компании «Промтрактор-Вагон», который также был фигурантом уголовного дела, признан виновным по аналогичной статье. Ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Фигурантка дела о выводе 273 млн с чувашского завода предстанет перед судом