Обнинск, Калужская область, , 15:51 — REGNUM

В Калужской области девочка в возрасте года и 10 месяцев выпала из окна дома садового товарищества под Обнинском. Ребёнок госпитализирован Состояние здоровья девочки медики оценивают как стабильное, сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, девочка вместе со своим 52-летним дедушкой находилась в доме. Затем мужчина вышел во двор, где через 10 минут увидел, что ребёнок выпал из окна кухни на асфальтную крошку. Оказалось, девочка залезла на ящик, стоящий около окна, с него — на подоконник и вместе с москитной сеткой выпала с первого этажа.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Семья ребенка характеризуется удовлетворительно. Во время домашнего происшествия родители девочки повезли её годовалую сестру на приём к врачу. По результатам проверки следователем будет принято решение.