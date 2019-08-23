Чебоксары, 23 августа 2019, 15:39 — REGNUM
В Чувашии вынесен приговор в отношении фельдшера наркологического диспансера, который ударил ножом нетрезвого пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.
Перед судом предстал фельдшер Республиканского наркологического диспансера министерства здравоохранения Чувашии. ЧП произошло 10 апреля 2019 года.
Пациенту был причинён тяжкий вред здоровью. Следственным управлением СКР по Чувашии было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Московский районный суд Чебоксар назначил фельдшеру наказание в виде двух лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатырском районе Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве на подстанции скорой медицинской помощи, где был застрелен водитель скорой. Обвиняемый в убийстве сообщил, что хотел убить другого человека, но по ошибке в темноте принял его за жертву. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.
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