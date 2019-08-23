Чебоксары, , 15:39 — REGNUM

В Чувашии вынесен приговор в отношении фельдшера наркологического диспансера, который ударил ножом нетрезвого пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Перед судом предстал фельдшер Республиканского наркологического диспансера министерства здравоохранения Чувашии. ЧП произошло 10 апреля 2019 года.

«Судом установлено, что фельдшер в ходе ссоры с пациентом, доставленным в отделение неотложной наркологической помощи, нанес последнему удар ножом в живот», — говорят в прокуратуре республики, отметив, что злоумышленник в суде факт нанесения потерпевшему ранения отрицал.

Пациенту был причинён тяжкий вред здоровью. Следственным управлением СКР по Чувашии было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Московский районный суд Чебоксар назначил фельдшеру наказание в виде двух лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатырском районе Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве на подстанции скорой медицинской помощи, где был застрелен водитель скорой. Обвиняемый в убийстве сообщил, что хотел убить другого человека, но по ошибке в темноте принял его за жертву. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.

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