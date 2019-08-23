Варшава, , 16:13 — REGNUM

22 августа в польских Татрах спасатели обнаружили останки одного из двух спелеологов, пропавших без вести в минувшие выходные в малоизученной части пещеры Велька Снежна. Об этом, как передает агентство Associated Press, заявил руководитель Добровольческой службы спасателей в Татрах (TOPR) Ян Кшиштоф.

«Спасатели обнаружили тело одного из спелеологов поздно вечером в четверг», — сказал он.

По его словам, специалисты продолжают работы по поиску останков второго ученого, полагая, что он мертв. Кшиштоф добавил, что операция будет заключаться в «расширении прохода, чтобы появилась возможность извлечь тело». Спасатели полагают, что тело второго спелеолога находится несколько дальше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два спелеолога оказались в ловушке в субботу, 17 августа, когда они исследовали малоизученные камеры самой глубокой и самой длинной пещеры Велька Снежна (Большая Снежная пещера) в польских Татрах.