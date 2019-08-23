Бишкек, , 15:14 — REGNUM

В Киргизии прекратили поиски трех казахстанских альпинистов, пропавших во время восхождения на пик Победы, пишет «K-news».

Казахстанские военные 14 раз облетели на вертолете горы Тянь-Шаня, но не нашли признаков живых людей. Использование тепловизоров эффекта не дало.

Военные альпинисты, отправленные на поиски Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина, вернулись, не добившись результата.

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