Исламабад, , 16:22 — REGNUM

Власти Пакистана провели эвакуацию около 2000 человек из пострадавших от наводнения районов страны. Об этом 23 августа сообщает Associated Press.

Отмечается, что спасательные службы Пакистана при помощи военных перевезли людей в безопасное место из терпящих бедствие районов.

Власти Пакистана уже обвинил Индию в «открытии плотины без предупреждения», что вызвало разлив двух рек Рави и Инда.

Напомним, муссонные дожди в Пакистане и Индии, выпадающие с июня по сентябрь, часто вызывают наводнения.