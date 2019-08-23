Воронеж, , 14:54 — REGNUM

11 человек скончались в Воронежской области в результате отравления грибами по данным на 23 августа, сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения региона.

Накануне, 22 августа, скончался мужчина. Таким образом, число смертельных случаев отравления грибами увеличилось до 11, в числе погибших один ребёнок.

Как уточнили в департаменте, с начала сезона в центр острых отравлений ВОКБ № 1 с диагнозом «острое отравление грибами» поступили уже 65 человек, в том числе трое детей. На лечении в настоящее время остаются шесть пациентов, двое — в тяжелом состоянии.

Медики в очередной раз призывают жителей региона не собирать грибы, в съедобности которых есть сомнения, не кормить грибами, собранными в лесу, детей.