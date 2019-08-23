Село Саранпауль, Югра, , 14:52 — REGNUM

В Берёзовском районе Югры найдены тела двоих детей, пропавших 19 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-аналитическом отделе учреждения «Центроспас-Югория».

Сперва в реке Ляпин нашли тело одного из школьников. Спустя некоторое время было обнаружено тело второго ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа ученики восьмого и девятого классов из села Саранпауль ушли на рыбалку на моторной лодке «Казанка». Домой они не вернулись.

Спасатели и волонтёры искали детей четверо суток. Были обследованы километры береговой линии, с помощью специального оборудования проверялось дно реки, осмотрен лесной массив, в том числе и с вертолёта.

По факту исчезновения подростков Березовским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ («Убийство»).

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