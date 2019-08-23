Алма-Ата, Казахстан, , 14:50 — REGNUM

Полковник Вооруженных сил Казахстана Алдынгурова С. С. погиб во время выполнения плановых прыжков с вертолета Ми-17 в районе города Капчагай Алма-Атинской области, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

На высоте 200−250 метров в результате нарушения техники безопасности у полковника произошло отцепление основного парашюта безопасности. Военнослужащий применил запасной парашют, но из-за малой высоты он не успел раскрыться.

По факту гибели Алдынгурова возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2019 года в подмосковном городском округе Коломна парашютист разбился при выполнении любительского прыжка. Трагедия произошла по причине отказа системы срабатывания парашюта.

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