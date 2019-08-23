Лампедуза , Италия, , 14:18 — REGNUM

«Туристическая жизнь на Лампедузе не прерывается ни на минуту из-за новостей, — пишет испанское издание El Mundo. — С наступлением сумерек итальянский остров светится огнями ночной жизни, работает множество заведений, играет живая музыка. Ситуация в центре приема, расположенном в глубине острова, остается стабильной. Мигранты, сошедшие с Open Arms, отдыхают после 19 дней дрейфа. Некоторые из них раньше не видели моря. Другие пытаются забыть то жестокое обращение, которому они подверглись в Ливии».

Итальянское правительство заверило, что центр приема официально рассчитан на 97 человек, то есть места для мигрантов там хватает. Покинуть зону размещения практически невозможно при отсутствии помощи извне. Повар Джованни рассказал корреспонденту El Mundo, что в обед он обычно готовит пасту с горохом и помидорами на первое и мясо в картофельной панировке на второе. На ужин спасенные мигранты получают белый рис и овощи.

«Они едят хорошо и очень спокойны. Им довелось пережить очень тяжелые дни», — добавил Джованни.

«Откровенно говоря, я никогда раньше не видела мигрантов здесь, на Лампедузе», — призналась 42-летняя туристка Надя, сидевшая вместе со своим женихом Даниэлем в одном из заведений на Vía Roma, единственной местной торговой улице. «Мы проводим здесь отпуск второй раз, тут просто чудесно, идеальное место, чтобы развлечься и отдохнуть», — пояснила она. По мнению Нади, Италия не может обходиться без миграционного законодательства, но стране есть чему поучиться у своего прошлого. «Мне кажется, Лампедуза для мигрантов является тем же, чем был Нью-Йорк для итальянцев в 20-х годах», — сказала туристка.