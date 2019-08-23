Лампедуза , Италия, 23 августа 2019, 14:18 — REGNUM
«Туристическая жизнь на Лампедузе не прерывается ни на минуту из-за новостей, — пишет испанское издание El Mundo. — С наступлением сумерек итальянский остров светится огнями ночной жизни, работает множество заведений, играет живая музыка. Ситуация в центре приема, расположенном в глубине острова, остается стабильной. Мигранты, сошедшие с Open Arms, отдыхают после 19 дней дрейфа. Некоторые из них раньше не видели моря. Другие пытаются забыть то жестокое обращение, которому они подверглись в Ливии».
Итальянское правительство заверило, что центр приема официально рассчитан на 97 человек, то есть места для мигрантов там хватает. Покинуть зону размещения практически невозможно при отсутствии помощи извне. Повар Джованни рассказал корреспонденту El Mundo, что в обед он обычно готовит пасту с горохом и помидорами на первое и мясо в картофельной панировке на второе. На ужин спасенные мигранты получают белый рис и овощи.