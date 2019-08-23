Стокгольм, , 14:14 — REGNUM

Шведская полиция освободила двух мужчин, которые подозревались в причастности ко взрыву у здания Налогового инспекции в Копенгагене в начале текущего месяца. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила в пятницу, 23 августа, представитель шведской прокуратуры Кристина Линдхофф Карлесон.

По ее словам, двое подозреваемых, в возрасте 22 и 27 лет, были арестованы в среду, 21 августа.

«Я не могу ничего сказать кроме того, что не было никаких причин держать их под стражей», — заявила Карлесон. Она отказалась сказать, сохраняются ли еще подозрения в отношении этих людей.

Шведская полиция, действовавшая по запросу полиции Дании, на прошлой неделе арестовала гражданина Швеции. Через несколько дней суд вынес решение о его экстрадиции в Данию. Еще один гражданин Швеции по-прежнему находится в розыске в соответствии с европейским ордером на арест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве возле здания налоговой инспекции в Копенгагене. В результате происшествия пострадал один местный житель. Здание инспекции получило повреждения фасада, также пострадала наружная часть вестибюля.