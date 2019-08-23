Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону поставит точку в деле об украденных миллионах, принадлежащих городскому управлению образования. Более 2,7 млн рублей предназначались школе №22. Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Под уголовное преследование попала главный бухгалтер общеобразовательного учреждения. Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Согласно материалам уголовного дела, женщина похитила денежные средства в период с 2016 по 2018 год. Кроме того, она внесла в платёжные поручения и реестры заведомо ложные сведения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовская гимназия № 35 оказалась на грани закрытия из-за многомиллионных долгов перед налоговой службой и коммунальщиками. По подозрению в хищении и растрате 14,5 млн рублей была задержана главный бухгалтер общеобразовательного учреждения. С февраля 2017 года по сентябрь 2018 года она вносила недостоверные сведения в платежные поручения, незаконно начисляя деньги себе и своим подельникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти возместят гимназии похищенные 13,4 млн рублей