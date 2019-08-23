Ачинск, Красноярский край, , 13:35 — REGNUM

Военные предупредили о том, что сегодня вечером, 23 августа, с 17:00 до 19:00 по местному времени на военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) проведут контролируемый подрыв боеприпасов, следует из сообщения пресс-службы Центрального военного округа.

Известно, что работы по контролируемому уничтожению найденных на территории склада опасных боеприпасов методом подрыва будут осуществлены на территории технической зоны склада, в безопасной для окружающих площадке. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2019 года в результате взрывов на военном складе под Ачинском погиб один человек, ещё 15 человек пострадали. В результате второй волны взрывов, произошедшей 9 августа, медицинская помощь потребовалась еще 25 пострадавшим. Восстановительные работы ещё продолжаются, равно как и поиск не взорвавшихся предметов.

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