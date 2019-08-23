Донецк, 23 августа 2019, 13:48 — REGNUM
Из зоны проведения карательной операции против Донбасса экстренно вывезли украинских силовиков, у которых обнаружили признаки заболевания чумой, сообщили 23 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
На данный момент диагноз подтвердился у двух боевиков, отметил представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в народной милиции ЛНР заявили, что в рядах ВСУ зафиксированы вспышки холеры и брюшного тифа. Предположительно, причиной заболевания стало употребление некачественной питьевой воды.
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