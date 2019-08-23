Донецк, , 13:48 — REGNUM

Из зоны проведения карательной операции против Донбасса экстренно вывезли украинских силовиков, у которых обнаружили признаки заболевания чумой, сообщили 23 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Вчера, в районе 23:00 в пункт дислокации 92-й бригады прибыло семь медицинских автомобилей, с использованием которых тринадцать военнослужащих с подозрением на инфицирование, были вывезены за территорию воинской части. По предварительным данным, эвакуация производилась в Харьковский военный госпиталь», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент диагноз подтвердился у двух боевиков, отметил представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в народной милиции ЛНР заявили, что в рядах ВСУ зафиксированы вспышки холеры и брюшного тифа. Предположительно, причиной заболевания стало употребление некачественной питьевой воды.

Читайте также: В рядах ВСУ свирепствует холера и брюшной тиф — Народная милиция ЛНР