Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:29 — REGNUM

На время урегулирования ситуации, связанной с массовым увольнением хирургов из ЦГБ № 1 города Нижнего Тагила, их заменят врачи из Екатеринбурга. Об этом интернет-изданию «Новый день» сообщил глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов.

По его словам сложившаяся ситуация носит давний характер, и ещё в прошлом году профсоюзы предупреждали руководство Демидовской больницы (там ранее также произошло массовое увольнение врачей) о необходимости изменения условий труда. Он также подтвердил, что в Нижнем Тагиле работает комиссия свердловского минздрава, в которой участвуют представители профессионального союза медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию. Сообщается, что уволиться намерены даже те, кто на данный момент находится в отпуске. Причиной увольнения, по словам медиков, стала несоответствующая нагрузкам оплата труда.

При этом в начале августа аналогичная ситуация сложилась в Демидовской больнице города Нижнего Тагила. Там медики также жаловались на плохие условия труда и несоответствующий им уровень заработка.

В свою очередь в региональном минздраве заявили, что жители Нижнего Тагила не останутся без хирургической помощи. Для этого на время решение проблемы к работе в городе привлекут специалистов из областного центра. Также в минздраве заверили, что не откажут в помощи и хирурги нижнетагильской городской больницы № 4.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дело врачей»: в Нижний Тагил отправилась комиссия свердловского минздрава