Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM

История со стрельбой, которую открыли участники свадебного кортежа в Ростове-на-Дону, получила продолжение. В отношении мужчина, у которого при себе был найден пистолет, возбуждено уголовное дело.

В полицию обратились горожане, ставшие очевидцами происшествия. Они были напуганы громкими хлопками. Известно, что участник свадебного кортежа открыл стрельбу в воздух в районе Комсомольской площади.

Далеко уехать хулиган не смог, свадебный кортеж был остановлен сотрудниками ДПС. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство».

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