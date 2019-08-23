Брянск, , 13:21 — REGNUM

В поезде «Кишинёв-Москва» инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили у пассажира 360 килограммов продуктов. Мужчина предусмотрительно задекларировал свой багаж, но предоставить товаросопроводительные и ветеринарные документы на такой объём не смог. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Гражданин Украины вёз в Брянск для продажи сливы, персики, виноград, колбасные изделия и сало. Все эти продукты будут возвращены на сопредельную территорию, пояснил и. о. начальника поста Марат Шамсиев. В отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение установленных запретов и ограничений.

По данным таможенников, за неделю с 19 августа 2019 года сотрудниками поста возбуждено более 10 подобных дел, в поездах было обнаружено свыше 700 кг нелегальных продуктов.